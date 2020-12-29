Миронов назвал справедливый размер пенсии для россиян

https://static.news.ru/photo/9de1964c-49e4-11eb-a533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пенсия среднестатистического россиянина должна быть по меньшей мере вдвое выше нынешней средней суммы выплат. Такое мнение высказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Сейчас, по его словам, пожилые граждане чаще всего сообщают, что размер их пенсий составляет от 9 до 12 тысяч рублей при средних показателях в 15 тысяч. Поэтому считает политик, справедливая сумма должна быть около 30 тысяч рублей. Он признал, что даже такая пенсия не соответствует европейскому уровню, однако она более отвечала бы сегодняшним реалиям.

Кроме того, Миронов в очередной раз высказался за ликвидацию Пенсионного фонда России.

Если у нас пенсия — это обязанность государства, зачем нам нужен этот посредник? — сказал Миронов в эфире телеканала «Россия 24».

Политик и раньше неоднократно высказывался на эту тему. Так, например, в августе он призывал ликвидировать Пенсионный фонд, который, по его убеждению, является ненужным посредником между бюджетом страны и гражданами. Предыдущая его критика была вызвала результатами проверки Счётной палаты, которая выявила серьёзные нарушения. Миронов тогда говорил, что положение дел в Фонде «приводит в ужас», а от ошибок и бардака страдают наиболее социально незащищённые россияне.

Позже, в ноябре, Миронов заявил, что пенсионная реформа в России провалилась, а система в целом демонстрирует «чудовищную неэффективность». Это значит, что нужно вернуться к системе выплат пенсий из бюджета, считает лидер справедливороссов. Он указал на то, что средняя страховая пенсия в России сейчас едва превышает прожиточный минимум, на который невозможно прожить.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты с 2014 года направляются на выплаты нынешним пенсионерам.

Что касается мнения самих россиян, то они в ходе опроса озвучили свои ожидания. Работники сферы финансов, строительства и IT рассказали о желании получать в будущем пенсию выше 100 тысяч рублей. Сотрудники заведений общественного питания, медики, учителя и водители назвали комфортным размер выплат в 40-50 тысяч. А вот люди, работающие на производстве, сочли достаточными пенсии в размере 30-40 тысяч рублей.