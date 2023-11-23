«Фейк украинских спецслужб»: Миронов про слух об удочерении им девочки Миронов назвал фейком сообщение об удочерении им девочки из Херсона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов назвал фейком сообщение издания «Важные истории» (ООО «Важные иноагенты» внесено Минюстом РФ в список иноагентов) о том, будто он и его супруга вывезли с территории Херсона 10-месячную девочку и удочерили ее. В Twitter (X) он уточнил, что это сообщение распространяют представители украинских спецслужб и их кураторы из западных стран.

Фейк от украинских спецслужб и их западных кураторов. Я уже привык к информационным атакам. За всем этим стоит одна цель — дискредитация тех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию. Зря стараетесь. Правда все равно победит, — написал Миронов.

Такой комментарий политик дал, репостнув сообщение журналиста Дмитрия Колезева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Последний предположил, что эти данные позволяют Международному уголовному суду (МУС) выдать ордер на арест по делу о похищении детей, по которому ранее были выданы ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В пресс-службе партии СРЗП не стали комментировать NEWS.ru эти сообщения СМИ. Там отметили, что медиа, которые распространяют эту информацию, враждебно настроены к России.

Сергей Михайлович Миронов не будет комментировать фейковые публикации в свой адрес, которые получают сегодня распространение в явно спланированном и скоординированном режиме на медиаресурсах и в социальных сетевых аккаунтах, занимающих враждебную позицию по отношению к России, ее официальным лицам и их политике, — сообщили в пресс-службе.

«Важные истории» утверждали со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении документы, что сначала девочку вывезли из Херсона на лечение в Москву осенью 2022 года, а в декабре Сергей Миронов и его супруга Инна Варламова удочерили ребенка.

В апреле уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщала, что дети, которых привезли в Россию с Украины и из Донбасса, столкнулись с травлей по национальному признаку со стороны сверстников.