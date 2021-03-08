Дочь Миронова и Градовой растрогала поклонников свадебным снимком родителей

https://static.news.ru/photo/80034f62-8017-11eb-9f86-96000091f725_660.jpg Мария Миронова Фото: mariya_mironova_actress/instagram.com

Актриса Мария Миронова обнародовала фотографию из семейного архива, на которой в день свадьбы запечатлены её родители — народный артист РСФСР Андрей Миронов и заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Публикацию в Instagram их именитая дочь сделала в ночь на 8 марта — 7-го числа Миронову исполнилось бы 80 лет.

Кумир миллионов советских зрителей ушёл из жизни 6 августа 1987 года. Ему тогда было 46 лет. С Градовой он прожил в браке три года. Актриса, больше всего известная как «радистка Кэт» из фильма «Семнадцать мгновений весны», скончалась 22 февраля 2021 года в возрасте 74 лет.

Они теперь вместе молодые и красивые навсегда, — подписала фотографию родителей Миронова.

Снимок не оставил равнодушными её подписчиков. Они отметили, что любимые актёры в их сердцах навсегда. Некоторые обратили внимание, что несмотря на недолгий брак, Миронов и Градова были красивой парой.

Многие написали актрисе о том, что именно она является продолжением родителей, сочетая в себе всё лучшее, что унаследовала от них.

Полгода назад, в годовщину смерти именитого отца, Миронова призвала своих подписчиков в Instagram ценить и любить людей при жизни, писал NEWS.ru.