«Миролюбивой» риторике Трампа нашли объяснение Политолог Мендкович: Трамп хочет вновь стать президентом США, поэтому говорит о мире на Украине

Фото: White House/Global Look Press

Дональд Трамп

«Миролюбивая» риторика экс-президента США Дональда Трампа по поводу боевых действий на Украине связана с его желанием победить на выборах главы Штатов в 2024-м, рассказал руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Эксперт добавил, что обещанием закончить конфликт за 24 часа политик заигрывает с электоратом, недовольным ростом цен на топливо, а также поставками американского оружия Киеву.

Миролюбивая риторика Трампа направлена на электорат, недовольный войной, развязанной Вашингтоном на Украине против России, чтобы заручиться его поддержкой на грядущих выборах, выиграть их и вернуться в Белый дом. Трамп заигрывает обещанием закончить конфликт за 24 часа с недовольными повышением цен на топливо гражданами США, но все зависит от хода СВО, чем больше ВС РФ теснят войска марионеточного киевского режима, тем больше американцев поймут, что зря США развязали конфликт, — рассказал Мендкович.

По словам политолога, США уже предлагали РФ переговоры, но Москва вряд ли на них пойдет, так как США не согласны на принципиальные условия Кремля, обеспечивающие безопасность и суверенитет России.

США предлагали переговоры, но, скорее всего, РФ отказалась, так как Вашингтон не согласен с принципиальными условиями Москвы, обеспечивающими суверенитет и безопасность России. Даже при Трампе США не изменят свою, по определению, ястребиную политику, которой они придерживают последние годы. Если он вновь придет к власти, Белый дом позицию не сменит и не завершит конфликт быстро, — подытожил Мендкович.

Накануне Трамп в интервью американской медиакомпании RSBN заявил, что не допустил бы начала боевых действий на Украине, будь он президентом США. Экс-глава Штатов подчеркнул, что сможет закончить конфликт за 24 часа, если вернется в Белый дом.

Ранее Трамп заявил, что действующий глава американского государства Джо Байден подвел человечество к грани третьей мировой войны. Свое мнение политик озвучил в ходе выступления на митинге в штате Южная Каролина. Трамп пообещал в случае своего избрания на пост президента спасти мир таким образом, какой не использовал еще никто до него.