https://static.news.ru/photo/88966e5a-6b7f-11ea-be17-fa163e074e61_660.jpg Лена Миро Фото: instagram.com/lenamyro

Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова отдыхала в Испании в период эпидемии коронавирусной инфекции, а потом, вернувшись в Россию, не стала проходить карантин. Женщина сразу отправилась на работу. На решение главного инфекциониста Ставрополья отреагировала блогер Лена Миро. Она назвала Санникову «свиньёй» и «глупой бабой».

Миро заявила, что может понять настолько безответственное поведение, когда речь идёт о пьющем мужчине или прилетевшей из Куршавеля «макаке». Но Санникова, как отметила блогер, врач, которая давала клятву Гиппократа и не имеет права так себя вести.

Посмотрите ещё раз в глаза этой наглой, глупой бабы, которая повела себя как свинья — свиньёй. Позор и отставка, — написала Миро.

Также блогер призвала лишить Санникову наград, пенсии и возбудить в отношении неё уголовное дело.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лена Миро высказалась относительно конфликта между моделью Оксаной Самойловой и её мужем — рэпером Джиганом. Она призвала супругу артиста нанять «зубастого адвоката, который обдерёт» музыканта.