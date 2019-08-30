Последний день лета в столице прошёл спокойно. Запланированная на 31 августа, уже седьмая по счёту, несогласованная акция против недопуска на выборы оппозиционных кандидатов оказалась самой мирной из всех — ни одного задержанного. Всего в ней приняли участие 750 человек.