Мирный договор России и Украины по плану нейросети назвали глупым Военный эксперт Матвийчук назвал глупостью предложенный нейросетью план мирного договора с Украиной

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План по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, составленный нейросетью ChatGPT, является глупостью, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «360» он подчеркнул, что нейросеть - это просто игрушка в руках людей, предвзято понимающих политическую ситуацию.

Вы же понимаете, что нейросеть — просто игрушка. Исходные данные для расчета и анализа задавали люди. А они достаточно ангажированы в политическом понимании вопроса. И задали условия так, что нейросеть выдала искомую величину — некие демилитаризованные зоны, но их не будет, — сказал он.

Матвийчук подчеркнул, что политическая реальность совсем другая и не может зависеть от нейросетей.

Ранее чат-бот ChatGPT сгенерировал мирный план урегулирования конфликта на Украине. Такую задачу нейросети поставили журналисты немецкого издания Berliner Zeitung. В результате бот представил проект, предусматривающий в том числе немедленное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения, законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в Луганской и Донецкой народных республиках и предоставление этим регионам статуса автономий в составе Украины.