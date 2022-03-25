«Мир все-таки гораздо более многообразен»: Песков о попытках изоляции РФ

США продолжают напористую линию на изоляцию Россию, но такая политика неcостоятельна по своей сути. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя попытки главы Белого дома Джо Байдена иcключить России из Группы двадцати. Его слова приводит ТАСС.

Мы знаем, что Соединённые Штаты продолжают достаточно напористо свою линию на изоляцию России. До сих пор эта линия лишь отчасти могла быть эффективной, мир все-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы, — заявил Песков.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Cалливан заявил, что Белый дом изучает с союзниками варианты исключения России из «Большой двадцатки» на фоне ситуации на Украине. По его словам, Моcква теперь не может как раньше вести бизнес в международных институтах и в международном cообществе.

Ранее сегодня Песков заявил, что формат G20 является важным для России. Однако он признал, что в нынешних условиях исключение из «Большой двадцатки» не станет для страны смертельным.