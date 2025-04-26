«Мир танков» могут национализировать из-за поддержки ВСУ Генпрокуратура РФ требует национализировать «Мир танков» и запретить Wargaming

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России потребовала признать экстремистами разработчика видеоигры «Мир танков» Малика Хатажаева и основателя компании Wargaming Виктора Кислого, сообщает РИА Новости. Прокуратура настаивает на запрете деятельности компании на территории России. Также ведомство требует передать государству 100% долей компании «Леста», связанной с разработкой и продвижением игры «Мир танков».

По данным ведомства, основанием стали публикации в соцсетях в поддержку Украины и ВСУ. Как уточняется, в материалах дела фигурируют скриншоты постов с заголовками «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России» и «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили».

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой запретить в России эмодзи, изображающие однополые семьи (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и беременных мужчин. По мнению парламентария, через мессенджеры дети массово распространяют эти изображения, что представляет собой скрытую пропаганду ЛГБТ. Иванов настаивает на необходимости блокировки около 20 «нетрадиционных» смайлов, подчеркивая, что их доступность противоречит российскому законодательству.