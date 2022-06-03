«Мир становится ясным»: россиянам объяснили пользу шашлыков для психики Психолог Долгицкий: поездка на шашлыки является для россиян ритуалом и снижает тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приготовление шашлыка на дачном участке

Поездка на шашлыки является для россиян ритуалом и снижает уровень тревоги, рассказал медицинский психолог и социальный философ Олег Долгицкий изданию Lenta.ru. По его словам, любые повторяющиеся действия успокаивают психику.

Именно поэтому испокон веков люди все важные жизненные события сопровождали ритуалами — дни рождения, похороны и свадьбы. Ритуалы в такие значимые и важные для людей события регулируют процедуру, распределяют ответственность и тем самым снижают уровень тревоги и напряжения, — сказал Долгицкий.

Также для многих граждан шашлыки — это времяпрепровождение, во время которого они чётко распределяют ответственность. Кто-то покупает продукты, кто-то возит гостей, другие жарят мясо или играют на гитаре. Когда все знают, что делать и чего ожидать, «мир становится ясным и понятным», добавил психолог.

Он подчеркнул важность такого отдыха в это «неспокойное время».

Поехать в ближайшие выходные на природу, на шашлыки до этого посоветовал метеоролог Александр Ильин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что к субботе, 4 июня, может похолодать, но не сильно. Также возможны дожди, поэтому следует взять шатёр или пляжный зонт.

В свою очередь адвокат Лев Тропин объяснил, как организовать пикник и не нарваться на штрафы. Он подчеркнул, что разжигать костёр или использовать мангал разрешено только в предназначенных для этого местах, если таковые имеются.