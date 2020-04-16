Мир после COVID-19 ждёт кризис в области психического здоровья

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Психологи предупреждают, что специалистам нужно готовиться к кризису в области ментальных расстройств, с которым столкнутся люди после окончания пандемии коронавируса. Об этом говорится в опросе медиков, который провела компания Ipsos Mori.

Изоляция, одиночество, тревога о здоровье, стресс, экономический упадок — это идеальные условия для возникновения психических проблем, — цитирует The Independent профессора Рори О'Коннора из Университета Глазго.

Он пояснил, что население планеты может столкнуться с депрессией, ментальными расстройствами и ростом проблемного поведения. Также профессор прогнозирует увеличение случаев алкоголизма, наркомании и травли в Интернете. По его мнению, также жители Земли могут столкнуться с ростом бездомности и разводов.

Масштабы этих проблем слишком серьёзны, чтобы их игнорировать как с точки зрения влияния на жизнь отдельного человека, так и их воздействия на широкую общественность, — пояснил профессор.

В опросе приняли участие 1099 человек, более половины из них заявили о тревоге и страхе из-за пандемии коронавируса.

После этого группа британских экспертов призвала руководство страны регулярно проверять уровень психического здоровья жителей Великобритании для оценки ситуации. В качестве аргумента они привели в пример эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, после которой число самоубийств возросло на 30% среди людей старше 65 лет. При этом о ментальных проблемах тогда заявляли 29% медработников.

Как писал NEWS.ru, ранее психиатр сообщил, какие типы личности хуже других переносят самоизоляцию.