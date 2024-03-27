Mir Pay пропало из Google Play

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Приложение Mir Pay пропало из магазина Google Play. Приложение не отображается ни в магазине, ни в поисковике.

Ранее сообщалось, что бесконтактные платежи картами «Мир» через Samsung Pay перестанут работать на территории России. Ограничения начнут действовать с начала апреля. Кроме того, добавленные ранее карты этой российской платежной системы будут удалены из приложения.

До этого стало известно, что банки Армении в скором времени прекратят обслуживание и прием карт российской платежной системы «Мир». Это решение связано с введением очередного пакета санкций США в отношении России, под действие которых подпал и оператор карт «Мир» — НСПК.