Мир без психологов: что будет, если все люди смогут контролировать эмоции?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет, если все люди смогут контролировать эмоции?

Каждый из нас время от времени идет на поводу у эмоций: в чувствах хлопает дверью или совершает поступки, о которых позже жалеет. И это неизбежно: эмоции — часть человеческой сущности. Но что будет, если все люди научатся контролировать свои эмоции? Превратится ли общество в мир ледяных киборгов? Или, напротив, человечество достигнет невиданных высот?

Что будет, если каждый человек научится контролировать эмоции

Для начала расставим точки над i. Контролировать эмоции — не значит подавлять их. Напротив, контроль подразумевает умение распознавать и без вреда (психологи бы сказали «экологично») проживать нахлынувшие чувства. В таком случае что будет, если человечество возьмет верх над эмоциями? Люди будут испытывать все тот же широкий спектр чувств, что и сейчас, но сумеют более осознанно и гармонично проживать их. А это в свою очередь повлияет на все сферы жизни.

Улучшение взаимоотношений и развитие эмпатии

Лучше понимая себя, люди будут лучше понимать и окружающих, то есть станут более эмпатичными. А значит, избегать конфликтов и разногласий будет проще. Отношения станут прочнее и продуктивнее. А еще повысится уровень безопасности в обществе, ведь сократится число преступлений, совершенных на «горячую голову».

Профессиональный рост

Профессиональная сфера выиграет от повышения продуктивности. Сотрудники смогут эффективнее справляться со стрессом, принимать взвешенные решения и работать в команде. Это приведет к росту качества работы и общему экономическому развитию.

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Фото: Shutterstock/FOTODOM Что будет, если каждый человек научится контролировать эмоции

Всеобщее улучшение здоровья

Давно доказано, что длительный стресс и нахождение в «режиме выживания» истощают ресурсы организма. Научившись регулировать эмоции, люди будут быстрее выходить из энергозатратных ситуаций. А потому и риск некоторых заболеваний, включая повышенную тревожность, бессонницы и головные боли, сократится.

Так что, если люди научатся контролировать эмоции, общество начнет развиваться семимильными шагами. Но, к сожалению, это лишь голубая мечта. И все мы должны изо дня в день работать над собой, чтобы сделать себя и мир чуточку лучше.

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