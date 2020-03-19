https://static.news.ru/photo/869a5bba-69eb-11ea-bef6-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство выделило Минздраву 10,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с заражёнными коронавирусом.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что деньги выделяются медработникам «за особые условия труда и дополнительную нагрузку». Кроме того, ещё 1,6 млрд рублей выделены сотрудникам Роспотребнадзора, «работающим в усиленном режиме по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции».

Как писал NEWS.ru, время на карантине, если человек находится с друзьями или членами семьи, лучше провести в разных комнатах и в масках. Такой совет россиянам дали специалисты Роспотребнадзора. В сообщении отмечается, что двухнедельный совместный карантин необходим тем, кто компанией в недавний срок отдыхал в странах с неблагоприятной обстановкой в связи с распространением коронавируса. В период изоляции нельзя покидать квартиру или дом. Лучше всего при этом избегать нахождения с другими людьми, тщательно и часто мыть руки, носить маску, проводит влажную уборку.