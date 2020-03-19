Правительство выделило Минздраву 10,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с заражёнными коронавирусом.
В документе,
Как писал NEWS.ru, время на карантине, если человек находится с друзьями или членами семьи, лучше провести в разных комнатах и в масках. Такой совет россиянам дали специалисты Роспотребнадзора. В сообщении отмечается, что двухнедельный совместный карантин необходим тем, кто компанией в недавний срок отдыхал в странах с неблагоприятной обстановкой в связи с распространением коронавируса. В период изоляции нельзя покидать квартиру или дом. Лучше всего при этом избегать нахождения с другими людьми, тщательно и часто мыть руки, носить маску, проводит влажную уборку.
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