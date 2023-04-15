В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей 6–11 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак-Д» для детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно. Карточка медпрепарата появилась на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Разработкой препарата занимался центр имени Гамалеи. Препарат зарегистрирован в форме внутримышечной инъекции. Действующее регудостоверение вакцины будет актуально до начала 2024 года.

Детская вакцина при этом не была зарегистрирована в реестре жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов.

Вакцина была обновлена в соответствии с эпидобстановкой и переориентирована на более распространенные штаммы вируса, имеющиеся сейчас в популяции. Заявка на обновленную вакцину была подана еще в конце января. Первые клинические исследования вакцины с участием детей 6–11 лет стартовали в августе 2022 года. Они начались с того, что детям вводили 10% от дозировки вакцины для взрослых.

Ранее стало известно, что в России появится новая вакцина на основе «Спутника V», направленная против доминирующего сейчас штамма «омикрон». Вирусолог центра Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что первая фаза испытаний прошла, сейчас к концу подходит вторая.