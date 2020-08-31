Минздрав зарегистрировал «Фризиум»

https://static.news.ru/photo/45eb1008-eb9d-11ea-8fc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение французской фармкомпании Sanofi на препарат от эпилепсии «Фризиум» («Клобазам»). Это следует из Государственного реестра лекарственных средств.

Отмечается, что таблетки, которые производятся во французском городе Компьен, получили удостоверение сроком на пять лет. Форма выпуска — таблетки по 10 мг, сообщает «Интерфакс».

Проблему с поставками препарата в Россию начали решать после череды скандалов летом 2019 года. В июле таможенники задержали в Москве Елену Боголюбову, которая через Интернет заказала лекарство своему больному ребёнку. Её заподозрили в контрабанде наркотиков. Подобные проблемы начались и у остальных родителей.

Добиться ввоза необходимого препарата удалось благодаря вмешательству директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы. На время, пока «Фризиум» не имел регистрации в России, правительство включило его в списки препаратов, разрешённых к ввозу.

Первую партию противосудорожного препарата «Фризиум» для более чем 500 детей доставили в Россию в конце октября, писал NEWS.ru.