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В настоящее время на территории России 18 600 школ отказались от мобильных телефонов в классах. Об этом во вторник, 24 декабря, журналистам рассказала глава Минпросвещения страны Ольга Васильева.

Министр уверена: данное решение — правильное, так как телефоны не только отвлекают детей, но и вредят здоровью. Однако многие, как говорит Васильева, всё ещё продолжают говорить, что при запрете школьники...