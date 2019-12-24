https://static.news.ru/photo/5eb6c362-2653-11ea-acdf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Минздрав РФ запустил единую цифровую платформу для госзакупок лекарственных препаратов. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что платформа позволит избежать завышения стоимости закупок и устранит недобросовестную конкуренцию.
Потребовался унифицированный подход к описанию лекарственного препарата в качестве объекта закупки, что и явилось предпосылкой создания единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов, — цитирует ТАСС Скворцову.
Единый цифровой портал также позволит делать различные аналитические срезы по всей стране.
Как писал NEWS.ru, фармкомпания GlaxoSmithKline из Великобритании предложила безвозмездно произвести и передать россиянам, страдающим от муковисцидоза, необходимый им для жизни антибиотик. Речь идёт о препарате «Фортум». Ранее GSK пришлось уйти с российского рынка из-за того, что приоритет в госзакупках в последние годы всё чаще отдавался дженерикам. На круглом столе в Общественной палате представитель фирмы рассказал, что теперь им требуется разрешение на поставку и сотрудничество с Минздравом. Поэтому GlaxoSmithKline предложила распределить лекарство среди нуждающихся больных через благотворительные фонды.