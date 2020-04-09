Минздрав заметил кратное снижение молодёжной наркомании в России

https://static.news.ru/photo/f2670d5e-7b1e-11ea-9707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребление наркотиков подростками упало в десятки раз за последние 10 лет, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Число впервые выявляемых наркоманов сократилось на 31,7% по сравнению с 2018 годом.

У нас идёт общее снижение потребления психоактивных веществ. Если 10 лет назад мы среди подростков и молодёжи обнаруживали до 10% лиц, которые имели опыт употребления наркотиков, то сейчас это доли процента по разным группам, — цитирует нарколога ТАСС.

По словам Брюна, поколение Z — «зумеры» — начали терять интерес к наркотикам, алкоголю и табаку. В России уходит мода на психоактивные вещества, считает он.

Как писал NEWS.ru, в апреле в Москве задержали очередного наркокурьера, притворявшегося доставщиком продуктов.