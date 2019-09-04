https://static.news.ru/photo/ebed1af6-cfaf-11e9-9e94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что дистанционная продажа алкоголя может полностью нивелировать все законодательные запреты в области регулирования его продаж.

Минздрав категорически против, категорически... К чему может привести дистанционная торговля? К тому, что все эти запреты, прописанные законодательно, будут полностью нивелированы, — цитирует РИА Новости Скворцову.

Она также отметила, что благодаря проделанной в этой сфере работе, за последние несколько лет в России удалось вдвое снизить потребление алкоголя на душу населения.

Как писал News.ru, новый способ легализации продаж алкоголя в Сети предложила Ассоциация компаний интернет-торговли. Он заключается в фиксации времени и места реализации спиртного благодаря системе выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов. Чек автоматически окажется в Федеральной налоговой службе.