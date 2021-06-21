Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от COVID
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
16:23, 21 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Повторную прививку от коронавируса в период подъёма заболеваемости нужно делать раз в полгода, при более спокойной ситуации — раз в год. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передаёт телеканал «Россия 24».
Не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител. Бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной, — пояснил министр.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что повторное введение вакцины от коронавируса неизбежно. По его словам, ситуация с COVID-19 в стране сейчас тяжёлая. Он отметил, что тенденции сейчас «скорее плохие, чем хорошие».