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Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от COVID

16:23, 21 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повторную прививку от коронавируса в период подъёма заболеваемости нужно делать раз в полгода, при более спокойной ситуации — раз в год. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передаёт телеканал «Россия 24».

Не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител. Бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной, — пояснил министр.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что повторное введение вакцины от коронавируса неизбежно. По его словам, ситуация с COVID-19 в стране сейчас тяжёлая. Он отметил, что тенденции сейчас «скорее плохие, чем хорошие».

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