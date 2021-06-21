Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от COVID

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Туристам разъяснили правила въезда в зарубежные страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение в ближайшую неделю. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Для того чтобы попасть в Турцию, путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, либо справку экспресс-теста на антигены, либо сертификат о полной...