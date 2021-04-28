Минздрав выпустит обновлённые рекомендации по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/64f8d16a-a8ad-11eb-9a6f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что Министерство здравоохранения РФ готовит обновлённые рекомендации по профилактике и лечению коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Рабочая группа в настоящее время готовит обновление 10-й версии временных методических рекомендаций, — рассказал Чуланов.

Специалист пояснил, что методические рекомендации были разработаны для поддержки практикующих медиков, которые оказывают помощь заражённым коронавирусом. Впрочем, на этом изучение аспектов коронавируса не остановилось. В Минздраве регулярно следят за новыми научными исследованиями по этой теме, собирают аналитику по лечению, а также не обделяют вниманием рекомендации ведущих мировых организаций в сфере здравоохранения.

Чуланов подчеркнул, что особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии — при обновлении списка рекомендуемых к применению препаратов проводится тщательный анализ клинических исследований по оценке эффективности и безопасности лекарств.

Специалист добавил, что работа по созданию методических рекомендаций началась ещё в начале 2020 года и не прекращается до сих пор. Вместе с составлением рекомендаций по лечению специалисты ищут научное решение проблемы коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что свыше 80 тысяч россиян, заразившихся коронавирусом, находятся в настоящее время в стационарах.