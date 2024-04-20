Минздрав впервые раскрыл статистику психологической помощи участникам СВО Минздрав: помощь психолога за полгода получили более 18 тысяч участников СВО

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Министерство здравоохранения РФ впервые раскрыло статистику психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, пишет «Медвестник». Согласно отчету ведомства, с июня по декабрь 2023 года к специалистам обратились 18 604 человек. Организацией такой поддержки занимается фонд «Защитники Отечества».

Российским регионам было поручено открыть психотерапевтические кабинеты, которые принимают военнослужащих за счет средств ОМС. Сначала медицинский психолог должен проводить «экспресс-диагностику», и уже при выявлении признаков каких-либо расстройств пациент попадает к врачу-психотерапевту или к врачу-психиатру.

Затем участников СВО или членов их семей могут направить в общепсихиатрическое отделение больницы или в психиатрический дневной стационар. По данным Минздрава, таких пациентов было около 26%.

Из 18 604 обратившихся за помощью 10 тысяч относятся к категории основных получателей помощи фонда «Защитники Отечества». В их число входят уволенные из зоны СВО военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР с мая 2014 года, а также члены семей погибших в ходе СВО.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценил молитвенную практику участников спецоперации, особенно тех, кто молится перед боем. По его словам, молитва военнослужащих — это «крик души», способный творить чудеса.