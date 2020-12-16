Минздрав внесёт изменения в рекомендации по лечению коронавируса

https://static.news.ru/photo/29b89028-4047-11eb-b953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения в ближайшее время выпустит новую, десятую версию рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса.

В ближайшее время выйдет 10-я версия временных методических рекомендаций, которая отражает современные, совершенно новые подходы к лечению данной патологии, — сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время круглого стола «Новые подходы к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации важнейших неинфекционных заболеваний на фоне коронавирусной инфекции COVID-19».

Как писал NEWS.ru, Минздрав подготовил проект о денежных выплатах немедицинским работникам, которые непосредственно контактируют с пациентами с коронавирусом. Выплаты будут предусмотрены людям с подозрением на COVID-19, которые заразились коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей.

За минувшие сутки в России зафиксировано 28,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 2,7 млн человек. Из больниц по выздоровлении за последние 24 часа выписаны 26,4 тысячи пациентов. Всего количество выздоровевших превышает 2,2 млн человек. Число умерших в России за период пандемии составляет 49,1 тысячи человек. Из них 587 скончались за минувшие сутки.