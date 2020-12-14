Минздрав: вакцину от COVID-19 доставили во все регионы России

https://static.news.ru/photo/492b12c4-3e02-11eb-8175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вакцину против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» доставили во все регионы РФ для масштабного применения вещества, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Чиновник отметил, что соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина выполнено.

Руководитель ведомства добавил, что вакцинация — это путь, по которому необходимо идти, чтобы прервать череду распространения COVID-19. Он также рассказал, что свыше 18 тысяч добровольцев помогут доставить лекарства пациентам с COVID-19, которые лечатся на дому.

Хочу сказать, что поручение президента [Владимира Путина] выполнено. <...> Партии [вакцины] для масштабной вакцинации доставлены сегодня во все регионы России, — заявил Мурашко во время онлайн-форума партии «Единая Россия».

В РФ в настоящее время зарегистрированы два препарата от COVID-19 — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должно быть одобрено третье вещество, созданное Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя «прививками»: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от COVID-19 инфекции на рынок ЕС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что работники МФЦ, культуры, сферы торговли и услуг могут записаться на вакцинацию против коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, запись открыта с 14 декабря.