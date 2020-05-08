Минздрав: в России свободна треть коек для приёма больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/e90db410-9112-11ea-a7af-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России свободна одна треть коечного фонда дл приёма заражённых коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
У нас развёрнуто 127 тысяч коек по стране <...> В целом у нас сегодня 32% коек свободны, — приводит слова министра ТАСС.
По словам Мурашко, более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 в России подключены к ИВЛ.
Ранее NEWS.ru писал, что в России доля выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысила 14%. По данным оперштаба, в стране выздоровел каждый седьмой заболевший коронавирусом. За сутки выписались рекордное число пациентов — 2 805. Всего в стране вылечились и выписаны из больниц 26 608 человек.