Общество

Минздрав: в России свободна треть коек для приёма больных COVID-19

12:57, 08 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России свободна одна треть коечного фонда дл приёма заражённых коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

У нас развёрнуто 127 тысяч коек по стране <...> В целом у нас сегодня 32% коек свободны, — приводит слова министра ТАСС.

По словам Мурашко, более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 в России подключены к ИВЛ.

Ранее NEWS.ru писал, что в России доля выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысила 14%. По данным оперштаба, в стране выздоровел каждый седьмой заболевший коронавирусом. За сутки выписались рекордное число пациентов — 2 805. Всего в стране вылечились и выписаны из больниц 26 608 человек.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях