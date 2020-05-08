Минздрав: в России свободна треть коек для приёма больных COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение ЕГЭ в России будет возможным не ранее августа — сентября. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, рассчитывать на более ранние сроки не стоит.

На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь, — приводит слова министра ТАСС. Ранее, как писал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке...