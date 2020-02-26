https://static.news.ru/photo/5b379d96-5886-11ea-b5a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения РФ призвало увеличить минимум в два раза мощность подготовки среднего медицинского персонала. Ведомство оценило дефицит медработников данной категории в 120 тысяч человек.

Позицию Минздрава по этому вопросу озвучила на круглом столе по реализации нацпроекта «Здравоохранение» замглавы министерства Татьяна Семёнова, передаёт РИА Новости. Она отметила, что ведомство обсуждает инициативу введения новых образовательных стандартов для подготовки медработников среднего звена, которые сократят срок обучения на восемь месяцев.

Согласно данным Минздрава, в 2020 году в отрасль придут 66 тысяч специалистов, в 2021 году — около 72 тысяч, а в 2022 году — не более 77 тысяч.

В отрасли работает 1 миллион 300 тысяч среднего медицинского персонала. Среднестатистический отток и внутренняя миграция в пределах 6–8%. Математика очень простая: мощность подготовки специалистов надо увеличить как минимум в два раза, — резюмировала Семёнова.

Ранее в феврале, как сообщал NEWS.ru, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал ректоров медицинских вузов включить вопросы безопасности оказания медпомощи в программу обучения студентов. Министр напомнил статистику, согласно которой тяжёлые осложнения от неправильных действий медработников ежегодно получают около 70 тысяч россиян.