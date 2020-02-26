Министерство здравоохранения РФ призвало увеличить минимум в два раза мощность подготовки среднего медицинского персонала. Ведомство оценило дефицит медработников данной категории в 120 тысяч человек.
Позицию Минздрава по этому вопросу озвучила на круглом столе по реализации нацпроекта «Здравоохранение» замглавы министерства Татьяна Семёнова,
Согласно данным Минздрава, в 2020 году в отрасль придут 66 тысяч специалистов, в 2021 году — около 72 тысяч, а в 2022 году — не более 77 тысяч.
В отрасли работает 1 миллион 300 тысяч среднего медицинского персонала. Среднестатистический отток и внутренняя миграция в пределах 6–8%. Математика очень простая: мощность подготовки специалистов надо увеличить как минимум в два раза, — резюмировала Семёнова.
Ранее в феврале, как сообщал NEWS.ru, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал ректоров медицинских вузов включить вопросы безопасности оказания медпомощи в программу обучения студентов. Министр напомнил статистику, согласно которой тяжёлые осложнения от неправильных действий медработников ежегодно получают около 70 тысяч россиян.
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