Минздрав: в регионы поступает вакцина от COVID-19 для групп риска

https://static.news.ru/photo/6567def8-2053-11eb-adf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Партии вакцины от коронавируса «Спутник V», которые поступают в регионы, предназначены только для людей из групп риска, рассказали в Минздраве.

Речь идёт об очередной партии вакцины, предназначенной для вакцинации групп риска, — отметили в ведомстве.

В первую очередь препарат получат медицинские работники, передаёт ТАСС.

Накануне глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи заявил, что первая партия «Спутник V» будет доступна для массовой вакцинации уже в предстоящие выходные.

Вакцина «Спутник V», разработанная институтом имени Гамалеи, стала первым таким отечественным препаратом. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований. Ещё одну, под названием «ЭпиВакКорона», разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», она также отправлена на пострегистрационные исследования. Третья вакцина, создаваемая Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, проходит стадию клинических испытаний, она может быть зарегистрирована до конца года, писал NEWS.ru.