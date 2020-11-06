Минздрав: в регионы поступает вакцина от COVID-19 для групп риска

Партии вакцины от коронавируса «Спутник V», которые поступают в регионы, предназначены только для людей из групп риска, рассказали в Минздраве.
Речь идёт об очередной партии вакцины, предназначенной для вакцинации групп риска, — отметили в ведомстве.
В первую очередь препарат получат медицинские работники,
Накануне глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи заявил, что первая партия «Спутник V» будет доступна для массовой вакцинации уже в предстоящие выходные.
Вакцина «Спутник V», разработанная институтом имени Гамалеи, стала первым таким отечественным препаратом. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований. Ещё одну, под названием «ЭпиВакКорона», разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», она также отправлена на пострегистрационные исследования. Третья вакцина, создаваемая Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, проходит стадию клинических испытаний, она может быть зарегистрирована до конца года, писал NEWS.ru.