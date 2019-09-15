https://static.news.ru/photo/b74095aa-d7b9-11e9-981b-fa163e074e61_660.jpg Фото: jossuetrejo_oficial/Pixabay

Министерство здравоохранения республики Северная Осетия приняло решение об увольнении травматолога, появившегося на приёме в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве отметили, что никакой специалист не может нарушать правила, установленные трудовым законодательством, передаёт Telegram-канал « Подъём ».

Несмотря на все его заслуги, опыт и знания, — подчеркнули в Минздраве.

Как писал News.ru, посетители городской поликлиники Моздока в Северной Осетии сняли на видео детского травматолога Дениса Прохорова, который пришёл на приём в нетрезвом виде. Автор ролика привёл в учреждение ребёнка с переломом ноги. Врач, недолго думая, выписал мазь прямо на гипс. После недолгой дискуссии отец указал медику на то, что тот пьян.

Доктор решил убежать. На кадрах видно, что сначала врачу помешала дверь, однако поворот на лестнице ему так и не удалось преодолеть.