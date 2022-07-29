Минздрав утвердил обновленные правила помощи наркоманам и алкоголикам

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В Минздраве утвердили новые правила оказания медицинской помощи людям, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости. Теперь устанавливать диагноз наркологического расстройства должны в течение трех дней, а для обеспечения дистанционной коммуникации между врачом и пациентом будут применять телемедицинские технологии, пишет «Парламентская газета».

Одним из главных новшеств станет создание в наркологических больницах специальной структуры — организационно-методического отдела. Штаб будет оснащен автоматизированными рабочими местами для сотрудников, информсистемой и оборудованием для видео-конференц-связи.

В Минздраве также внесли уточнения о том, что медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» оказывают в экстренной, неотложной и плановой формах. Кроме того, если раньше на постановку диагноза отводили от трех до семи дней, теперь врачи обязаны установить расстройство не позднее 72 часов с момента поступления пациента в учреждение.

В России зафиксировали рекордное потребление алкоголя за три года. За 2022 год спрос на крепкое спиртное повысился на 8,3%, только в первом полугодии в РФ продали 549 млн литров, согласно данным Росалкогольрегулирования. Слабый алкоголь, потребление которого также сильно растет, больше популярен у подростков, пожилых людей и женщин, рассказал нарколог Александр Шуров.