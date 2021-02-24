Минздрав уточнил список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ разрешило делать прививку от коронавируса людям, заболевшим ОРВИ в лёгкой форме или кишечной инфекцией, сразу после нормализации температуры тела. Также ведомство объяснило медикам, какие диагнозы не являются противопоказанием к вакцинации, но требуют особого внимания.
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Кроме того, в брошюре сказано, что для лиц с нарушениями функций печени и почек, патологиями эндокринной системы, эпилепсией, инсультом, ишемией, инфарктом и различными формами аллергии вакцинация не противопоказана, но может нести определённые риски. Тяжёлые формы аллергических реакций, первичный иммунодефицит и злокачественные заболевания крови Минздрав отнёс к противопоказаниям. Также, согласно документу, прививку нельзя делать несовершеннолетним, беременным, людям с гиперчувствительностью к гидроокиси алюминия и другим компонентам вакцины.
Ранее специалисты рассказали, чем третья вакцина от коронавируса, созданная в России, отличается от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». Вся разница заключается в технологии производства. «КовиВак» изготовлена на основе «целого» вируса, который был убит. А два предыдущих препарата содержат лишь отдельные фрагменты вируса SARS-CoV-2, сообщал NEWS.ru.