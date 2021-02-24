Минздрав уточнил список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/615a384c-769d-11eb-8ed8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения РФ разрешило делать прививку от коронавируса людям, заболевшим ОРВИ в лёгкой форме или кишечной инфекцией, сразу после нормализации температуры тела. Также ведомство объяснило медикам, какие диагнозы не являются противопоказанием к вакцинации, но требуют особого внимания.

Как сообщает «Московский комсомолец», Минздрав разослал брошюры в лечебные учреждения, содержащие алгоритм работы с препаратом «ЭпиВакКорона», второй зарегистрированной вакциной в России. Отдельным пунктом в документе указывается, что людей с антителами к коронавирусу и тех, кто уже переболел COVID-19, прививать не следует.

Кроме того, в брошюре сказано, что для лиц с нарушениями функций печени и почек, патологиями эндокринной системы, эпилепсией, инсультом, ишемией, инфарктом и различными формами аллергии вакцинация не противопоказана, но может нести определённые риски. Тяжёлые формы аллергических реакций, первичный иммунодефицит и злокачественные заболевания крови Минздрав отнёс к противопоказаниям. Также, согласно документу, прививку нельзя делать несовершеннолетним, беременным, людям с гиперчувствительностью к гидроокиси алюминия и другим компонентам вакцины.

Ранее специалисты рассказали, чем третья вакцина от коронавируса, созданная в России, отличается от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». Вся разница заключается в технологии производства. «КовиВак» изготовлена на основе «целого» вируса, который был убит. А два предыдущих препарата содержат лишь отдельные фрагменты вируса SARS-CoV-2, сообщал NEWS.ru.