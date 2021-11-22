Минздрав уточнил новые правила получения медсправок для водителей

Минздрав уточнил правила новой процедуры получения водительских медсправок, которая предусматривает проведение освидетельствования водителей и кандидатов в водители с признаками наркологических расстройств. Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, сонливость или возбуждение, тремор рук и другие клинические признаки наркомании. Об этом пишет «Коммерсант».

Действующий порядок освидетельствования кандидатов состоит из предварительного химико-токсикологического исследования (экспресс-тесты) и лабораторного исследования, которое проводится в случае положительного экспресс-теста. Теперь же Минздрав предлагает направлять водителей на лабораторный анализ мочи независимо от результата экспресс-теста и на основании клинической картины.

При этом должно быть выявлено одновременно три признака употребления наркотиков, среди которых «неадекватность поведения», «ускорение или замедление темпа мышления», «эмоциональная неустойчивость», заторможенность, сонливость или возбуждение, бледность, сухость кожи, учащение или замедление дыхания, чрезмерно низкий или высокий пульс, сужение или расширение зрачков, тремор рук, а также следы инъекций.

Как отмечает директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин, следы инъекций действительно могут настораживать, но «инъекционных наркопотребителей» сегодня почти не осталось. К тому же опытный наркопотребитель хорошо знает, в течение какого времени следы наркотиков обнаруживаются в моче, а сами методы диагностики часто дают ложные результаты. Перечень же «клинических признаков» выглядит весьма субъективным и может стать основанием для освидетельствования кого угодно. Саму же медсправку можно приобрести, не проходя вообще никаких исследований.

Ранее Минздрав ввёл обязательное медицинское освидетельствование водителей и желающих получить права, а также сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Однако затем ведомство приостановило действие своего приказа. Это произошло после того, как президент Владимир Путин потребовал умного подхода к введению новых обследований и раскритиковал резкое повышение стоимости медсправок для ГАИ.