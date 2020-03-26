Министерство здравоохранения сообщило поставщикам и производителям о том, что процедура регистрации документов на медицинские изделия для диагностики коронавируса нового типа будет проводиться максимально быстро.
По данным пресс-службы ведомства, мера будет действовать при условии соблюдения правил подачи документов,
Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав рекомендовал российским медикам выписывать рецепты на лекарства с максимальным сроком действия в связи с распространением коронавирусной инфекции.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 182 подтверждённых случая заболевания в 18 регионах. Количество выздоровевших увеличилось до 38 человек. Всего зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах. Все граждане посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в последние две недели.
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