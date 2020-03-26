Протестанты в условиях эпидемии коронавирусной инфекции начали проводить причастия в режиме онлайн. С учётом эпидемиологической ситуации он будет практиковаться верующими ещё чаще, сообщил заместитель начальствующего епископа Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) епископ Константин Бендас.

В приходах пятидесятников причастие обычно осуществляется каждое четвёртое воскресенье месяца. Уже 22 марта в нескольких протестантских общинах проводилась «евхаристия онлайн». Несколько священников совершали причастие перед камерой, а также заранее были...