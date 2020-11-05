Минздрав: тест на COVID-19 может ошибаться в 40% случаев

https://static.news.ru/photo/4b37283a-1f46-11eb-b944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Примерно в 30–40% случаев тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат. Об этом сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, погрешности связаны с забором материалов, а не качеством самих тестов. Об этом он рассказал на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат, — заявил Авдеев.

По словам специалиста, также на точность теста влияет время взятия материала. Так на ранней стадии шансов получить положительный результат гораздо больше. Пульмонолог отметил, что в некоторых случаях необходимо сдать тест повторно, однако соответствующее решение должен принимать врач, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что минимальная вероятность получить ложный отрицательный результат теста на коронавирус наступает на восьмой день после заражения или на третий после появления первых симптомов. То есть это оптимальное время для тестирования, чтобы свести к минимуму ложные результаты.