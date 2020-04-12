Минздрав: США приблизились к пику смертности от COVID-19

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Высокопоставленный представитель американского Министерства здравоохранения и социальных служб Стивен Хан заявил, что ежедневный рост смертности заражённых коронавирусом приблизился к пиковым значениям. Минздрав спрогнозировал скорый спад распространения COVID-19 в США.

Мы видим свет в конце тоннеля. <...> Модели свидетельствуют о том, что мы очень близки к пиковому показателю, — цитирует Хана ТАСС.

Медицинский чиновник отметил, что ещё рано говорить о победе над болезнью в Америке, но правительство страны настроено на то, чтобы начать ослабление карантине в мае.

По информации Bloomberg, 11 апреля в стране зафиксировали 917 смертей от коронавируса — вдвое меньше, чем в худшие из предыдущих дней эпидемии в США. Страна остаётся мировым лидером по числу заболевших: 526 тысяч из двух миллионов пациентов с COVID-19 заразились в Америке.

Как писал NEWS.ru, мировая пандемия коронавируса началась со вспышки инфекции в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. За неполные четыре месяца вирусом заразились более 1,76 миллиона человек. Почти 109 тысяч заболевших погибли.