Минздрав сравнил процедуру вакцинации от коронавируса и гриппа

Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил, что порядок действий при вакцинации от COVID-19 и гриппа одинаковый. Об этом он сообщил РИА Новости.

После вакцинации врач должен выдать памятку, где будет информация о том, что делать в случае появления кратковременных реакций на вакцинацию и чего следует избегать после вакцинации. В течение получаса после вакцинации рекомендуется оставаться рядом с кабинетом врача, — предупредил Мурашко.

В случае реакций серьёзнее, чем температура, головная боль и боль в месте укола, нужно вызвать врача, добавил Мурашко.

Он также сообщил, что тяжело болеть стали и молодые люди до 30 лет, поэтому им тоже необходимо вакцинироваться. Особенно же опасен вирус для тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации. Снизить для них вероятность заражения могут члены семьи, сделав прививку.

Ранее сообщалось, что «Спутник V» не влияет на репродуктивную функцию.