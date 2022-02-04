Минздрав: «Спутник V» получил постоянную регистрацию в России

Вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла все этапы испытаний и получила постоянную регистрацию на территории России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, чьи слова приводит ТАСС. Он добавил, что препарат не имеет никакого влияния на течение онкологических заболеваний. Ранее скорое окончание процесса регистрации «Спутника V» допустили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована не на предварительных условиях и прошла полностью все этапы клинических исследований, — сказал Мурашко.

Он добавил, что препарат не способен каким-либо образом сказаться на течении онкологических заболеваний. По словам главы Минздрава, вакцинация против коронавируса пациентов с онкологией особенно необходима, однако подходить к ней надо с умом и только после завершения процедур.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что процесс регистрации российской вакцины «Спутник V» в организации идёт очень хорошо и может закончиться уже скоро. Она призналась, что настроена по поводу перспектив препарата «очень оптимистично».