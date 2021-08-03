Минздрав сообщил о тяжёлом состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Двое россиян, которые пострадали в ДТП в Турции, находятся в тяжёлом состоянии, им были сделаны операции. Один из них пятилетний ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ по итогам разговора с замглавы Минздрава Турецкой Республики Толгу Тулунаем, передаёт ТАСС.

На данный момент двое россиян, включая пятилетнего ребёнка, находятся в тяжёлом состоянии. Они прооперированы, врачам удалось стабилизировать состояние пациентов. В состоянии средней степени тяжести находятся ещё два пациента, угрозы жизни нет, — сообщил Минздрав.

В ведомстве также добавили, что срочно эвакуировать пострадавших в Россию необходимости нет, они сейчас под наблюдением врачей.

Ранее появилось видео с места ДТП. Автобус вёз группу российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи. Транспортное средство врезалось в бетонное ограждение, после чего перевернулось. По данным турецкой полиции, водитель автобуса не справился с управлением.