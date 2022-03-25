Минздрав сообщил о стабильном состоянии Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее в СМИ появилась информация о смерти политика.

Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, — рассказали в ведомстве.

О смерти Жириновского сообщил в своём Telegram-канале сенатор Александр Пронюшкин. Вскоре он удалил пост и извинился. Позднее сообщение о смерти Жириновского опроверг спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. При этом он указал, что состояние лидера ЛДПР действительно тяжёлое.

21 марта пресс-служба партии в разговоре с NEWS.ru опровергла сообщения об ухудшении состояния политика и сообщила, что он продолжает плановое лечение. Там отметили, что реабилитация требует времени. Таким образом подчинённые депутата опровергли сообщения о том, что состояние политика резко ухудшилось.

О госпитализации политика стало известно 9 февраля, хотя изначально сам лидер ЛДПР опровергал эти данные. После этого Telegram-каналы несколько раз сообщали об ухудшении его состояния. В последнее время в соcтоянии политика наблюдались то улучшения, то ухудшения. Отмечается, что Жириновского периодически вводят в медикаментозный сон. Даже сообщалось, что он приходит в себя и ругается. При этом речь eго не вполне логичная, поэтому понять, кого именно отчитывает Жириновский, невозможно.