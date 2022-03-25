Минздрав сообщил о стабильном состоянии Жириновского
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:15, 25 марта 2022
Владимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее в СМИ появилась информация о смерти политика.
Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, — рассказали в ведомстве.
О смерти Жириновского сообщил в своём Telegram-канале сенатор Александр Пронюшкин. Вскоре он удалил пост и извинился. Позднее сообщение о смерти Жириновского опроверг спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. При этом он указал, что состояние лидера ЛДПР действительно тяжёлое.
21 марта пресс-служба партии в разговоре с NEWS.ru опровергла сообщения об ухудшении состояния политика и сообщила, что он продолжает плановое лечение. Там отметили, что реабилитация требует времени. Таким образом подчинённые депутата опровергли сообщения о том, что состояние политика резко ухудшилось.
О госпитализации политика стало известно 9 февраля, хотя изначально сам лидер ЛДПР опровергал эти данные. После этого Telegram-каналы несколько раз сообщали об ухудшении его состояния. В последнее время в соcтоянии политика наблюдались то улучшения, то ухудшения. Отмечается, что Жириновского периодически вводят в медикаментозный сон. Даже сообщалось, что он приходит в себя и ругается. При этом речь eго не вполне логичная, поэтому понять, кого именно отчитывает Жириновский, невозможно.