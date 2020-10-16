Минздрав собирается привить от COVID-19 работающих в «красной зоне» врачей

https://static.news.ru/photo/d050a996-0fe3-11eb-9e78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медикам, которые работают с заражёнными коронавирусом пациентами, необходимо сделать прививку до конца года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

До конца года врачей нужно привить всех, кто работает на амбулаторном приёме, на скорой помощи и с потенциально опасными в плане заражения пациентами, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Российские учёные создали три вакцины. 15 октября зарегистрировали «Спутник V» от центра имени Гамалеи. 14 октября была зарегистрирована «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 15 150 жителей 85 российских регионов. Всего число заражённых COVID-19 в РФ увеличилось до 1 369 313 человек.

Как писал NEWS.ru, в США к концу ноября могут появиться две вакцины от COVID-19.