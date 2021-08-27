Минздрав: школьники находятся в группе риска по тяжёлой форме COVID-19

Школьники находятся в группе риска по развитию тяжёлой формы коронавирусной инфекции. Об этом в ходе Общероссийского родительского собрания заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Сегодня более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших ковидом, — это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, с факторами риска развития тяжёлых форм корoнавируса, — сказал чиновник.

По его словам, важно обеспечивать высокий уровень профилактической и информационной работы среди школьников. Салагай добавил, что приостановленное проведение профосмотров сейчас возобновляют.

Большинство регионов восстановили проведение профосмотров. Эта работа должна быть, вне всякого сомнения, продолжена, — отметил он.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов опроверг слухи о том, что непривитых детей не пустят в школу с началом учебного года. По его словам, новый учебный год начнётся по расписанию и пройдёт в обычном формате.

С учётом эпидемиологической ситуации в стране будут введены новые меры по противодействию распространению инфекции. Рекомендации Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения будут строго исполняться для обеспечения здоровья школьников. Министр просвещения отметил, что точное следование этим рекомендациям поможет обеспечить очный формат обучения в школе. Слухи об обязательной вакцинации среди школьников и о том, что их не допустят до занятий, не имеют под собой оснований, подчеркнул чиновник.