https://static.news.ru/photo/ee65f770-41ca-11ea-b25e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители Минздрава Рязанской области объяснили, почему в одном из травмпунктов отказались обследовать подвернувшую ногу девочку.

По их словам, медики правильно поступили, предложив отцу ребёнка вызвать скорую, поскольку у них не было лицензии для оказания помощи детям.

Мужчину направили, куда надо поехать, посоветовали вызвать скорую. Но лучше ведь поскандалить, — рассказали РИА Новости в Минздраве.

Собеседница агентства подчеркнула, что после приезда скорой ребёнку оказали помощь в профильном медучреждении.

В Сети появилась видеозапись, на которой мужчина просит принять в травмпункт его дочь, которая подвернула ногу. Медики предложили ему отправиться в детскую больницу, вызвав скорую. В ответ на это отец ребёнка стал громко возмущаться.

Как писал NEWS.ru, ранее 12 детей отравились в столичном отеле. У них были диагностированы признаки пищевой инфекции.