https://static.news.ru/photo/6ec3f11c-6eb0-11ea-9111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинские организации России готовы к приёму инфицированных коронавирусом пациентов. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Учреждения готовы к приёму пациентов. В случае потребности конкретного учреждения в какой-либо дополнительной технике такая потребность будет закрыта, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратился к медицинским работникам и учёным, которые в настоящее время находятся на передовой в условиях пандемии коронавируса. Российский лидер поблагодарил медиков за самоотверженный труд, благодаря которому в стране развёрнута система медицинской помощи и профилактики, подключены все возможности и ресурсы.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.