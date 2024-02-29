Минздрав России зарегистрировал обновленную версию «Спутника V»

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало обновленную версию двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, в инструкцию препарата были внесены изменения, отражающие обновление формулы. В настоящее время специалисты центра проводят испытания вакцины на подростках.

Обновленный «Спутник V» получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию, — заявил Гинцбург.

Директор центра отметил, что испытания на подростках не были бы возможны без предварительной регистрации «Спутника V». Предполагается, что они завершатся в конце марта. Однокомпонентная версия вакцины «Спутник Лайт» с обновленным составом пока не была зарегистрирована.

Врач Денис Иванов ранее заявил, что вместе с новой волной коронавируса грядет третья волна последствий вакцинации. По его мнению, у лиц, вакцинированных иностранными препаратами от COVID-19, могут развиться аутоиммунные заболевания. С такими последствиями могут столкнуться вакцинированные препаратами от Pfizer, AstraZeneca и Moderna, считает специалист.