https://static.news.ru/photo/25180b68-6de1-11ea-8690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

На едином портале госуслуг появился специальный сервис по коронавирусу, позволяющий определить принадлежность граждан к группе риска.

Как пишет РИА Новости, сервис был создан Минздравом совместно с Минкомсвязью России.

Желающие смогут пройти опрос, благодаря которому система определит, принадлежит человек к группе риска или нет. На сайте также можно будет заполнить дневник здоровья — он поможет проследить за основными показателями самочувствия — температурой тела, пульсом, жалобами и симптомами.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысяч, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

Ранее NEWS.ru писал, что режим удалённой работы, на который российские власти рекомендовали перевести сотрудников из-за распространения коронавируса, не соблюдают более половины работодателей.