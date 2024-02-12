Минздрав РФ изменит порядок оказания помощи пожилым людям «Коммерсант»: Минздрав России планирует снизить нагрузку на врачей-гериатров

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Министерство здравоохранения России планирует изменить порядок оказания помощи пожилым людям, чтобы снизить нагрузку на врачей-гериатров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект нового приказа. Согласно тексту документа, ведомство намерено уменьшить штатный норматив, сократив количество коек на одного специалиста. Сейчас на одного гериатра приходится 20 коек, это число предлагается сократить до 13.

В проекте приказа Минздрава также говорится, что ведомство намерено создать гериатрический кабинет на 400 коек в каждом стационаре. В нем будет работать один врач-гериатр и одна медсестра на каждого специалиста. Отмечается, что изменения в нормативы вводятся из-за увеличения числа гериатров, а также из-за повышения их востребованности. Согласно статистике, с 2021 года число специалистов данного профиля увеличилось почти на 25%. Сегодня в стране насчитывается около 1,6 тысячи гериатров.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума в 73,5 года. По его словам, за последние четыре года также сократилось количество смертей от сердечно-сосудистых катастроф. Это стало возможным благодаря профилактической работе и созданию 750 центров и первичных отделений по оказанию экстренной помощи.