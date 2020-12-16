Минздрав РФ внёс вакцинацию от COVID-19 в прививочный календарь

https://static.news.ru/photo/e12e9834-3fba-11eb-a8e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Министерство здравоохранения РФ внесло вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Поручение о внесении прививки от COVID-19 в календарь ранее отдал председатель правительства России Михаил Мишустин. Премьер-министр также поручил Минздраву проконтролировать организацию пунктов для вакцинации в субъектах РФ в праздничный период. Кроме того, политик обязал Роспотребнадзор продолжать мониторинг эпидемиологической ситуации в стране.

В документе теперь официально появится прививка «против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», передаёт «Москва 24».

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

Ранее в Минздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19, писал NEWS.ru. Прививку не следует ставить людям с туберкулёзом, гепатитами B и C, новообразованиями, ВИЧ и сифилисом. Также отказаться от вакцинации стоит лицам, которые за последние три года перенесли инсульт или острый коронарный синдром, а также тем кто в ближайшие три месяца планирует зачать ребёнка.