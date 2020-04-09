Минздрав РФ внесёт законопроект о стимулирующих доплатах медикам

https://static.news.ru/photo/cd2bcb66-7a78-11ea-823c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Правительство поручило Минздраву России совместно с Минфином до 9 апреля внести законопроект, устанавливающий стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Согласно поручению, за счёт бюджета предлагается выделить работникам, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях лицам с COVID-19, из расчета: врачам - 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам - 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам - 25 тыс. рублей в месяц, передаёт ТАСС

Как писал ранее NEWS.ru, президент Владимир Путин отметил, что дополнительные выплаты начнутся в апреле и сохранятся как минимум до конца июня. Государство уже выделило регионам 10 млрд рублей из федерального бюджета.