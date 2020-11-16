Минздрав РФ: ситуация с кислородом в больницах стабилизируется

https://static.news.ru/photo/678a062c-27f9-11eb-b854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с обеспечением кислородом в медицинских учреждениях стабилизируется, Минздрав РФ контролирует ситуацию, рассказал глава ведомства Михаил Мурашко во время заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

В условиях высочайшей нагрузки сегодня особый контроль за обеспечением кислородом. Последняя неделя показывает, что ситуация стабилизируется совместными усилиями Министерства промышленности и торговли и регионов, но по-прежнему мы держим ситуацию на контроле, особенно вновь разворачиваемые койки должны иметь кислородное обеспечение, сами точки подключения, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Он отметил, что реанимационный фонд в регионах России в настоящее время загружен менее чем на 25%. Глава Минздрава также отметил, что эпидемическая ситуация в целом по стране оценивается как напряжённая. За минувшую неделю количество выявляемых случаев оставалось «на достаточно высоком стабильном уровне». Помимо этого, пациентов в реанимациях российских больниц становится больше, подчеркнул министр.

В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07. Десятки тысяч российских волонтёров помогают врачам в оказании помощи заразившимся коронавирусом. В основном это учащиеся медицинских вузов, писал NEWS.ru.