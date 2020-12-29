Минздрав РФ: регионы получили за три недели свыше 500 тысяч доз вакцины

https://static.news.ru/photo/56758386-49c1-11eb-93e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские регионы за последние три недели получили свыше 500 тысяч доз вакцины против нового коронавируса, заявил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его данным, количество пунктов, где гражданам вводят препарат, за семь минувших суток возросло на 45.

Привитые от COVID-19 жители страны с января 2021-го получат право автоматически получать паспорт вакцинированного на портале госуслуг, добавил чиновник.

На сегодняшний день в регионы [России] уже отгружено 507 тысяч доз вакцины [против нового коронавируса]. Это за последние три недели, — цитирует главу Минздрава ТАСС.

15 декабря Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Белоруссии начало кампанию по массовой вакцинации населения российским препаратом «Спутник V». Первыми будут привиты медики, педагоги и те, кому в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться исключительно в добровольном порядке.