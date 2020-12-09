Минздрав РФ продлит правила медосмотра водителей до конца 2021 года

https://static.news.ru/photo/7231a3c8-3a14-11eb-97a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Действующие правила медицинского осмотра водителей будут продлены до 1 января 2022 года, сообщили в российском Минздраве.

Министерством здравоохранения РФ с учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей. Соответствующий проект приказа подготовлен и в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры, — передаёт ТАСС сообщение ведомства.

Ранее ожидалось, что с 1 января 2021 года в РФ могут вступить новые требования по получению медицинской справки для водителей. Ожидалось, что в обязательный перечень анализов будут добавлены новые исследования, что негативно скажется на стоимости прохождения медосмотра и скорости оформления документов.

Накануне NEWS.ru писал, что в МВД обозначили основания для отказа в приёме экзамена на водительские права. Основанием для отказа в проведении экзамена в составе организованного коллектива, в частности, может быть отсутствие сведений об учебной группе. Также в МВД в качестве поводов для принятия аналогичного решения обозначили отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам или аннулирование лицензии.